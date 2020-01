Fienga: “Siamo contenti di Pellegrini. Quando ci siederemo sarà per entrambi il momento giusto per il contratto”

Il CEO della Roma, Guido Fienga, dopo aver annunciato sul sito del club il rinnovo di Kolarov, ha parlato anche di Lorenzo Pellegrini, altro giocatore in aria di rinnovo di contratto vista la clausola da 30 milioni che pende come una spada di Damocle sulla testa della Roma. Queste le sue parole: “Siamo molto contenti di Lorenzo, del suo rendimento e della sua crescita, sia in campo, sia nello spogliatoio. Personalmente posso solo ringraziarlo per il supporto che mi ha dato nei momenti più difficili per avviare questo nuovo progetto. Sono certo che quando ci siederemo sarà per entrambi il momento giusto per parlare del rinnovo di contratto, convinto che le prospettive future che il club potrà presentargli, rafforzeranno la sua volontà di proseguire la carriera con la Roma“. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.