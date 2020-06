Fienga: “Felici che Mkhitaryan resti con noi. Non cambiano gli obiettivi della Roma, vogliamo calciatori come lui”

La Roma tiene Mkhitaryan. L’attaccante resterà in giallorosso fino al termine della stagione, con un accordo preliminare per tenerlo anche per l’anno successivo. Il CEO Guido Fienga ha commentato la permanenza dell’armeno sul sito ufficiale del club. Le sue parole:

“Siamo felici che Mkhitaryan abbia deciso di restare con noi e di aiutarci a far crescere il nostro progetto. Gli obiettivi della Roma non cambiano e noi vogliamo avere nel nostro club chi, come Miky, dimostra sempre impegno, professionalità e sacrificio, onorando i nostri colori e i nostri tifosi. Auguro a Micky di restare a lungo alla Roma e lo ringrazio per averci donato un nuovo lupacchiotto”.