Feyenoord, violenti in arrivo: l’asse con gli ultrà del Napoli

Il Messaggero (A. Marani) – Lo hanno ribadito anche nelle ultime ore. Gli ultras del Feyenoord giovedì saranno a Roma. Lo zoccolo duro – qualche centinaia di cui circa cento rappresentano la frangia più violenta sotto la lente della Digos – sarà in arrivo già da mercoledì. Più di qualcuno, però, potrebbe fare tappa il giorno prima a Napoli per dare manforte ai tifosi biancazzurri nel match di Champions contro il Milan. Un asse quello tra le tifoserie olandese e partenopea (in aperta collisione con i romanisti) che preoccupa gli investigatori in previsione della partita di ritorno di Europa League tra Roma e Feyenoord, sebbene la trasferta dei supporter stranieri sia stata vietata.

Non solo. Gli investigatori sospettano che non pochi supporter stranieri abbiano provato ad aggirare il veto di acquisto dei biglietti per l’ Olimpico, passando attraverso gli ultras gemellati, in primis proprio quelli napoletani. Proprio i partenopei avrebbero invitato gli amici del Feyenoord a recarsi domani a Napoli per assistere alla partita contro il Milan, sfida che desta non poche preoccupazioni sul fronte dell’ordine pubblico. Mentre hanno già inviato un incoraggiamento agli olandesi, i tifosi della Stella Rossa Belgrado autori del furto dello striscione dei Fedayn. Nonostante lo stop alla vendita dei ticket agli ospiti, l’allerta resta molto alta soprattutto per scongiurare figuracce agli occhi degli ispettori del Bie, il Bureau internazionale, che dovranno valutare la candidatura della Capitale per Expo 2030 e della Uefa.