Feyenoord, Slot: “Cercheremo di tenere la Roma lontana il più possibile dalla nostra porta”

Sfida importantissima domani in Europa League tra Roma e Feyenoord. La gara di andata è stata vinta dagli olandesi per 1-0, mentre domani sera ore 21 allo stadio Olimpico andrà in scena la sfida di ritorno. Arne Slot è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match. Di seguito le sue dichiarazioni:

A un certo punto della partita proverete a chiudervi in difesa? Può andare bene anche un eventuale pareggio?

“Da allenatore guardi sempre all’equilibrio della tua squadra in campo e come si può influenzare la gara quando non è a tuo favore. Se saremo sempre sotto pressione, potremmo fare una scelta per rendere più stabile la difesa”

Preferisce quindi una partita più difensiva?

“Credo che tutti quelli che mi conoscono sanno che per me il modo migliore per difendersi è avere la palla. All’andata siamo andati in grande difficoltà quando non avevamo il pallone tra i piedi. Dobbiamo tenere la Roma lontana dalla nostra porta, loro hanno grandi qualità individuali. Se difendiamo vicino alla nostra porta, rischiamo di concedere calci di punizione, calci d’angolo e rigori. Le palle da fermo potranno fare la differenza, la Roma è pericolossisima da questo punto di vista. Questo è un motivo in più per cercare di tenerli più lontano possibile dalla nostra porta”

Quali sono le condizioni del prato dell’Olimpico?

“Ero particolarmente curioso di sapere come sarebbe stato il campo. L’ultima volta (a settembre contro la Lazio, ndr) non era in buone condizioni, quindi oggi appena sono arrivato qui, sono andato dritto in campo e ho visto un ottimo manto erboso, credo che ci abbiano lavorato”

Ci sono differenze tra la gara di settembre contro la Lazio e questa?

“Sì. Questa sarà una partita diversa. Questo è un quarto di finale contro un avversario diverso ma è sempre una grande squadra. Credo che noi siamo migliorati dalla partita contro la Lazio, con il passare della stagione siamo diventati più equilibrati, siamo più in forma fisicamente. Penso che siamo migliorati in tutti gli aspetti. Purtroppo in quella partita siamo stati travolti dalla Lazio nel primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo fatto meglio. Credo che sia difficile che domani possa accadere qualcosa di simile. Noi cercheremo di avere il controllo della partita. La rimonta contro il Marsiglia in semifinale di Conference dello scorso anno? Sono due partite differenti, noi siamo cambiato molto e anche l’avversario è diverso. Non penso che quell’esperienza ci aiuterà”.