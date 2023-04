Feyenoord-Roma, prevista la chiusura di un settore del De Kuip dopo gli incidenti di ieri

Ieri sera si è disputata la partita Feyenoord-Ajax valida per la semifinale di coppa d’Olanda. A fare da protagonista non è stata la prestazione in campo, bensì i disordini registrati prima e durante la partita.

Poco prima del calcio d’inizio, la partita è stata rimandata a causa dell’eccessivo fumo in campo causato dal lancio dei fumogeni dai settori di casa. Al 66′, dopo il goal del vantaggio Ajax firmato da Klaassen, è stato lanciato un accendino che ha colpito e ferito il calciatore che ha così dovuto abbandonare il campo di gioco e la partita è stata interrotta per alcuni minuti.

Secondo quanto riportato da 1908.nl, il Feyenoord ha deciso di chiudere il settore parterre Z dello stadio De Kuip per la sfida di Europa League contro la Roma.