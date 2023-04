Il Tempo – Netta vittoria per 3-0 per il Feyenoord, eurorivale della Roma, sul campo del Cambuur nella 29esima giornata del massimo campionato olandese. A decidere il match le reti di Gimenez e Szymanski, oltre all’autogol di MacIntosch che consentono alla squadra di Slot di consolidare il primo posto in Eredivisie con otto punti di vantaggio sul Psv Eindhoven e undici sull’Ajax.