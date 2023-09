Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus. L’imprenditore ha parlato anche della possibilità, in passato, di essere a capo del club giallorosso: “Nel 2020 stavo per prendere la Roma. A fine 2019 inizio 2020 c’è stato un momento in cui la gestione Pallotta era ‘traballante’. Con Guido Fienga si era allora ipotizzato di vendere la Sampdoria e acquistare la Roma. Ho anche preso contatti con Barnaba, la persona incaricata da Pallotta per vendere la Roma. Non avrei puntato su Mourinho, per cui nutro stima ma considero più un motivatore che un allenatore, come anche Gattuso. Il mio sogno è poi svanito. Già ai tempi della famiglia Sensi mi ero avvicinato alla Roma, ma non ero ancora pronto. Apro comunque le porte per il futuro, ma nel frattempo ci tengo a fare gli auguri all’operato dei Friedkin”