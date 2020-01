Vacanze finite per la Roma Femminile. Oggi pomeriggio le giallorosse si ritrovano al Giulio Onesti per il primo allenamento del 2020. Novità per quanto riguarda la composizione dello staff di Bavagnoli: Alessandro Toti – ex vice allenatore insieme a Leonardo Montesano – saluta la squadra femminile per assumere il ruolo di tecnico dell’Under 18 del club. Il ruolo di allenatore in seconda continuerà ad essere ricoperto da Montesano. Lo scrive Il Tempo.