Femminile, la Roma riparte con nuova linfa

Il Tempo (E. Zotti) – Carica e determinazione. Le ragazze della Roma Femminile ripartono con lo stesso spirito con cui stavano affrontando la lotta per un posto in Champions League prima dello stop causa Covid-19. Il primo allenamento è fissato per domani, ma ieri durante la prima parte di visite mediche a Villa Stuart non percepire l’entusiasmo del gruppo giallorosso era quasi impossibile. Le prime ad arrivare sono state Serturini, Pettenuzzo e Soffia insieme al nuovo rinforzo Ohale: centrale della nazionale nigeriana, è dotata di ottimi piedi e ha vinto quattro Coppe d’Africa. Altro volto nuovo è quello di Paloma Lazaro, arrivata per prendere il posto di Thestrup nel reparto offensivo. “Ho scelto questo club – ha detto a Roma Tv – perché ha una grande storia dietro e penso che quest’anno potremo fare una buona stagione. Il gioco di Bavagnoli mi piace, c’è tanto possesso palla e a me che arrivo dalla Spagna questa cosa piace molto“.