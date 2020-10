Femminile, Inter-Roma 1-1. Gol di Serturini

Termina 1-1 la sfida tra Inter e Roma Femminile al Centro Sportivo Giacinto Facchetti. Le giallorosse si sono portate in vantaggio sullo scadere del primo tempo (45′) grazie ad una rete di Annamaria Serturini, la sua ventesima con la maglia della Roma, in 50 presenze con il club. Nella ripresa le nerazzurre hanno pareggiato con un gol di Gloria Marinelli al 70′. Le padrone di casa sono rimaste in 10 dopo l’espulsione per doppia ammonizione di Martina Brustia.