La Roma Femminile vince 2-1 contro la Fiorentina in una gara che sembrava stregata, visto lo svantaggio iniziale e i tre pali presi dalle giallorosse guidate da mister Betty Bavagnoli. Gol viola di Baldi nel primo tempo, ribaltato nella ripresa da Giugliano (che finalizza un calcio di rigore al minuto 66) e da Serturini, che al minuto 69′ devia in rete il cross di Bonfantini dopo l’errore in uscita del portiere della Fiorentina.