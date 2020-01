Femminile, colpo Roma: accordo trovato con la Ekroth

Colpo di mercato per la Roma Femminile. Il club giallorosso ha trovato in tempi brevi l’intesa con Petronella Ekroth, difensore centrale svedese, che sostituirà nella rosa di Bavagnoli l’infortunata Di Criscio. La stessa giocatrice ha confermato indirettamente sui social l’imminente trasferimento. Difficilmente però potrà già esserci per la trasferta di sabato sul campo della Pink Bari. Più probabile che Ekroth faccia il suo debutto tra le convocate per la gara il 18 gennaio in casa del Milan. Lo scrive Il Tempo.