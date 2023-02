Femminile, chiusura col botto: Roma a Genova contro la Sampdoria

Il Tempo (M. Vitelli) – Finita la sosta per la Nazionale, riparte il campionato di serie A Femminile con la Roma che fa visita alla Sampdoria (12.30) nell’ultima giornata della stagione regolare. Il nuovo regolamento prevede che per la pool scudetto si parta con i punti conquistati, motivo in più per provare a vincere anche in casa delle blucerchiate.

Mister Alessandro Spugna vuole vedere la Roma migliore. “Ho trovato le ragazze un po’ stanche come è normale che sia visto che hanno giocato con l’Italia – spiega – ma spero di recuperarle tutte“. Le avversarie, al momento decime, devono assolutamente provare a vincere per chiudere nella metà della classifica che si giocherà la corsa ai primi posti.

La ricetta di Spugna per questa gara è la stessa di sempre. “Voglio vedere la solita Roma, che cerca di dominare le partite – conclude – con un atteggiamento molto propositivo. Dobbiamo cercare di aggredire subito l’avversario e abbiamo le qualità per farlo. Speriamo solo di avere anche le forze necessarie“.