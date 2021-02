Femminile, Bavagnoli: “La Roma è una squadra diversa oggi, sicuramente non sarà la stessa partita dell’andata”

Il coach della Roma Femminile Elisabetta Bavagnoli è intervenuta ai microfoni ufficiali del club alla vigilia della sfida di Serie A contro l’Empoli Ladies. Queste le sue parole:

Che Roma sarà contro l’Empoli Ladies?

C’è una squadra diversa che ha una consapevolezza diversa e una voglia di dimostrare che, il lavoro fatto nella prima parte di stagione, era comunque buono anche se non c’erano i risultati. L’Empoli ha dimostrato di essere una realtà del campionato italiano, è una squadra che vuole andare avanti e sta con i piedi per terra. Hanno lavorato sempre bene, sappiamo chi andremo a incontrare. La Roma è una squadra diversa oggi, sicuramente non sarà la stessa partita dell’andata (sconfitta per 2-0 in Toscana, ndr).

L’Italia?

Faccio i complimenti per il raggiungimento degli Europei, le ragazze sono tornate cariche. Questo risultato fa molto bene alle protagoniste, a tutto il nostro movimento.

Ancora sulla partita di domani…

Le ragazze sono cariche, ci siamo preparate bene. È un’altra cosa ritrovarci tutte insieme, aspettiamo la partita di domani.