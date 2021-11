Felix rinuncia alla Nazionale per le troppe critiche, ma il portavoce del Ghana smentisce

La crescita di Felix non intende arrestarsi e per il giovane, dopo l’esordio positivo in Serie A, è arrivata anche la convocazione in Nazionale. Come riportato dal sito ghanasoccernet.com l’attaccante avrebbe rifiutato l’invito del Ghana essendo scontento delle critiche riservategli dai media sul fatto che fosse troppo giovane per rappresentare la Nazione africana. Il portavoce del Ghana, però, ha smentito tutto questo e si aspetta che Felix si presenti in ritiro per giocare contro Etiopia e Sud Africa.