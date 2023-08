Corriere dello Sport (F. Esposito) – Toccherà a Federico Fazio, 169 presenze con la maglia della Roma, guidare la difesa della Salernitana all’Olimpico domani contro i giallorossi. Il Comandante, che la scorsa stagione non giocò per infortunio la partita a Roma, sarà certamente uno dei centrali difensivi dell’undici di Sousa. Pirola, infatti, è out per problemi muscolari, Lovato è in forse (si deciderà oggi) e dunque la linea difensiva dovrà essere ridisegnata.

Un altro ex, Gyomber, e Fazio saranno sicuri titolari. Se Lovato dovesse farcela ed essere anche in campo dall’inizio, allora Fazio giocherebbe come braccetto sinistro. Altrimenti, il trentaseienne argentino si piazzerà al centro, con uno tra Bradaric e Mazzocchi come centrale di sinistra e Gyomber dalla parte opposta.

Anche nel campionato precedente, quello della miracolosa salvezza all’ultimo secondo, Fazio saltò la sfida all’Olimpico con la Roma, ma perché era squalificato. L’ultima partita con la maglia giallorossa del Comandante risale al 25 aprile 2021 a Cagliari (3-2). Ma era già la stagione delle tante panchine (appena 6 presenze in campionato), poi seguita dai sei mesi vissuti a Trigoria da separato in casa prima del trasferimento alla Salernitana. Fazio, dopo un avvio condizionato da una forma ancora non ottimale, fu poi decisivo per la salvezza della squadra campana.