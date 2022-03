Falso in bilancio, per i pm nuove audizioni: c’è la BBC

Corriere dello Sport (N. Balice) – Si studia e si interroga. Questo il programma dei prossimi giorni per quel che riguarda il lavoro dei pm Marco Gianoglio, Mario Bendoni e Ciro Santoriello all’interno dell’inchiesta Prisma che vede la Juventus e i suoi vertici indagati per falso in bilancio. Sotto la lente di ingrandimento della Procura di Torino ora ci sono le due manovre di stipendi dopo l’accordo post-Covid.

Quindi si continua a studiare tutto il materiale (già definito interessante dagli inquirenti) raccolto in occasione del blitz della Guardia di Finanza andato in scena mercoledì scorso i vari studi legali di Torino, Milano e Roma a cui si erano rivolti i calciatori bianconeri per la stipulazione degli accordi individuali.

Dopo Paulo Dybala, Federico Bernadeschi e Alex Sandro, nei prossimi giorni potrebbero essere convocati tutti o quasi i componenti della rosa della stagione 2019/2020. Il fantasma di Cristiano Ronaldo continua ad aleggiare. Ma particolarmente importanti potrebbero essere le eventuali audizioni di Gigi Buffon, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, che in quella fase furo individuati come i referenti dello spogliatoio bianconero.