Europa League, venerdì alle ore 13 il sorteggio dai quarti di finale in poi

Dopo il campionato la stagione calcistica non si concluderà per tutte le squadre. Quelle impegnate in Europa, con Champions ed Europa League, dovranno faticare ancora nel mese di agosto. Come si legge dal sito della UEFA venerdì, alle ore 13, a Nyon andranno in scena i sorteggi di Europa League che riguardano i quarti di finale e le semifinali. Non ci saranno limitazioni, quindi sarà un tutti contro tutti.

IL CALENDARIO

Ottavi di finale 5/6 Agosto (18:55, 21:00 CET)

Quarti di finale 10/11 Agosto (21:00 CET)

Semifinale 16/17 Agosto (21:00 CET)

Finale 21 Agosto (21:00 CET)