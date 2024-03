È da poco terminata allo Stadio José Alvalade la sfida tra Sporting Lisbona e Atalanta. La gara, valida per l’andata degli ottavi di finale è finita per 1-1. Dopo essersi scontrate ai gironi le due squadre si sono trovate nuovamente, a sbloccare la gara sono stati i padroni di casa con Fernandes, ha poi risposto Scamacca ristabilendo la parità. Ai portoghesi è stato annullato un gol di El Bilal Touré per fuorigioco, e tutto si deciderà quindi giovedì prossimo al Gewiss Stadium di Bergamo.