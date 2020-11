Europa League, Roma-Cluj. Il programma della vigilia: alle ore 14 la conferenza stampa di Fonseca e un giocatore

L’Europa League è pronta a tornare e la Roma affronterà il Cluj tra le mura amiche. Il match è in programma per giovedì 5 novembre alle ore 18:55. Alla vigilia i giallorossi svolgeranno la consueta rifinitura alle ore 11.20 presso Trigoria, mentre alle 14 è prevista la conferenza stampa di Fonseca e di un calciatore al centro sportivo. Il tecnico avversario, Dan Petresco, svolgerà la conferenza di rito alle ore 18.30 (anch’egli assieme ad uno dei suoi giocatori), mentre la rifinitura è in programma alle ore 19 sul manto erbato dell’Olimpico.