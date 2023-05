Europa League, la Roma mette in palio due biglietti per Budapest – FOTO

Per la finale di Budapest del prossimo 31 maggio, la Roma ha messo in palio per i propri tifosi due biglietti, più volo e un pernottamento nella capitale ungherese. “Vinci Budapest con il nostro concorso! C’è tempo fino alle 15:00 di domani!”, per partecipare basta iscriversi tramite il sito ASRoma.com.

🎟️🎟️ Due biglietti

🛫 Il viaggio

🏨 Una notte



🏟️ Vinci Budapest con il nostro concorso! C'è tempo fino alle 15:00 di domani!

➡️ https://t.co/HuTtRNz2bc#ASRoma #UELfinal pic.twitter.com/JHwqxwuu39 — AS Roma (@OfficialASRoma) May 24, 2023