Europa League, i sorteggi degli ottavi: la Roma affronterà la Real Sociedad

Pagine Romaniste – Dopo l’importante vittoria di ieri contro il Salisburgo per 2-0 la Roma continua il cammino in Europa League grazie ai gol di Belotti e Dybala. Oggi alle ore 12.00, a Nyon, ci sarà il sorteggio per gli ottavi di finale. Tra i possibili avversari della squadra giallorossa c’è da escludere l’accoppiamento con i diavoli di Manchester e la Juventus di Allegri, in quanto anche loro hanno disputato i Play Off. Tra i club da evitare sicuramente c’è l’Arsenal, il Betis Siviglia e Real Sociedad. Tra i sorteggi più abbordabili per la squadra di Mourinho ci sono il club turco del Fenerbahce, il Ferencvaros team ungherese e l’Union Saint-Gilloise, squadra belga.

Le probabili avversarie della Roma

Arsenal (ING)

Betis (SPA)

Fenerbahce (TUR)

Ferencvaros (UNG)

Feyenoord (OLA)

Friburgo (GER)

Real Sociedad (SPA)

Union Saint-Gilloise (BEL)

LIVE – I SORTEGGI

Union Berlino – Union Saint-Gilloise

Siviglia – Fenerbahce

Juventus – Friburgo

Leverkusen – Ferencvaros

Sporting CP – Arsenal

Manchester United – Betis

Roma – Real Sociedad

Shakhtar Donetsk – Feyenoord