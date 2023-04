Europa League: i risultati delle partite di andata

Questa sera è andata scena Juventus-Sporting Lisbona, gara valida per i quarti di finale di Europa League. La partita è subito iniziata con lo Sporting aggressivo sulla Juve in costruzione, qualche errore di troppo da entrambe le parti, tante imprecisioni e grande intensità. Azione decisiva per il match lo straordinario salvataggio di Bremer sulla linea al 33′ sul sinistro incrociato di Nuno Santos.

Al 41′ il portiere bianconero Szczesny ha accusato un malore, si è messo una mano sul petto destando grandissima preoccupazione sopratutto nei compagni che hanno chiesto il cambio, al suo posto è entrato Perin. Successivamente il portiere polacco ha svolto immediatamente dei controlli allo Juventus Stadium che hanno dato un esito rassicurante, nei prossimi giorni dovrà svolgere ulteriori esami.

Al 73′ il difensore Gatti porta in vantaggio la Juve, Vlahovic stacca di testa sul secondo palo, Coates salva sulla linea ma il portiere ribatte troppo vicino: tap-in di Gatti.

Grandissima doppia parata di Perin al 91′: prima la respinta su Goncalves e poi salvataggio sulla ribattuta di Bellerin. La Juve vince il primo match contro lo Sporting Lisbona in attesa del ritorno di giovedi prossimo in terra portoghese.

Il Siviglia pareggia incredibilmente in rimonta contro il Manchester United negli ultimi 5 minuti della gara, si deciderà tutto a Siviglia settimana prossima.

L’Union Saint Gilloise non smette di sorprendere: al 51′ in vantaggio con goal di Boniface alla BayArena, il Bayern Leverkusen trova però il pareggio all’82’.