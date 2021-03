Europa League, domani alle 13 il sorteggio dei quarti e semifinali. Ecco le possibili avversarie

La Roma non sbaglia e si qualifica per i quarti di finale di Europa League. I giallorossi superano l’ostacolo Shakhtar piuttosto agevolmente nonostante l’ampio turnover optato da Fonseca. Dopo la vittoria netta (3-0) dell’andata, Pellegrini e compagni passano anche in Ucraina per 2-1. L’andata dei quarti è in programma per l’8 aprile, mentre il ritorno sarà la settimana succcessiva il 15 aprile. Le semifinali si disputeranno invece il 29 aprile e il 6 maggio.

Domani alle 13 a Nyon la Roma scoprirà dunque il suo avversario, ma sta volta ci sarà una novità: i giallorossi scopriranno anche gli accoppiamenti delle semifinali. Inoltre ci sarà anche il sorteggio che stabilità chi sarà la squadra di casa nella finalissima di Danzica del prossimo 26 maggio. Le regole rimangono le stesse degli ottavi: non ci sono teste di serie e sono permessi scontri tra le squadre della stessa nazione.

POSSIBILI AVVERSARIE

Manchester United

Arsenal

Dinamo Zagabria

Villareal

Slavia Praga

Granada

Ajax