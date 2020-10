Europa League, Cluj-Young Boys 1-1. In gol Rondon e Fassnacht

Finisce in parità la partita tra Cluj e Young Boys. Le squadre facente parte del Gruppo A di Europa League si aggiudicano un punto per parte che descrive esattamente l’andamento della gara, con poche emozioni e pochi spunti. Dopo un primo tempo scialbo e pochissime chance di andare a rete, a passare in vantaggio ci pensa il Cluj con Mario Rondon (62′) che con un tiro di destro da centro area infila la palla sotto la traversa. Ma la reazione arriva praticamente dopo poco con lo Young Boys che acciuffa il pareggio con Christian Fassnacht (69′) con un tiro di sinistro da centro area. Il Cluj si porta dunque a 4 punti in classifica e si trova al primo posto del girone con la Roma. Lo Young Boys invece rimane al terzo posto con 1 punto in classifica.