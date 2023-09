Come riportato da Iacopo Aliprandi, nella lista Uefa della Roma saranno esclusi Kristensen e Azmoun. I due, arrivati nel mercato estivo, sono stati esclusi a causa delle limitazione imposte dall’Uefa sugli stipendi, dunque non per scelta tecnica. L’ex Leeds e l’attaccante iraniano porteranno il loro contributo in Serie A e in Coppa Italia, almeno nella prima parte della stagione.