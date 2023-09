È stata da poco diramata la lista dei convocati del ct Spalletti per la gara contro l’Ucraina valida alle qualificazioni ad Euro2024 che andrà in scena stasera a San Siro. Spinazzola resta ancora fuori dopo l’esclusione dai convocati anche nel match contro la Macedonia del Nord. Con le assenze per infortunio di Pellegrini e Mancini, resta Bryan Cristante l’unico rappresentante giallorosso nella nazionale italiana. Assenti dai convocati anche Provedel e Tonali.