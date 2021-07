Euro2020, Italia-Spagna 1-1 (4-2 d.t.r.). Gli azzurri volano in finale

Pagine Romaniste – L’Italia torna a Wembley per giocarsi l’approdo in finale contro un’ottima Spagna. Gli azzurri, diversamente dalle altre partite, subiscono tanto il gioco dei giocatori di Luis Enrique e difficilemente riescono a capovolgere il fronte. L’unica occasione viene fuori con uno-due tra Insigne e Emerson, che porta il terzino a tirare da ottima posizione. Nel secondo tempo le Furie Rosse mettono sottopressione la retroguardia azzurra andando vicini al gol con un tiro di Busquets. Nonostante questo squillo, è la Nazionale ad andare in vantaggio: l’azione parte da dietro con Donarumma che dà il via al contropiede, Chiesa è bravo a sfruttare un rimpallo e con un bellissimo tiro a giro a beffare Unai Simon.Il pareggio spagnolo arriva al minuto 80 con Morata che è bravo a sfruttare un buco difensivo azzurro. Al termini dei 90 minuti regna sovrano l’equilibrio, così come nei tempi supplementari. Ai calci di rigore decisivi gli errori di Dani Olmo e Morata e il gol di Jorginho. È festa grande, l’Italia è in finale.

TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (73′ Toloi); Barella (85′ Locatelli), Jorginho, Verratti (73′ Pessina); Chiesa (107′ Bernardeschi), Immobile (62′ Berardi), Insigne (85′ Belotti).

A disposizione: Sirigu, Meret, Bastoni, Bernardeschi, Acerbi, Florenzi, Cristante

Allenatore: Mancini.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke (70′ Rodri), Busquets, Pedri; Ferran Torres (62′ Morata), Dani Olmo, Oyarzabal (70′ Moreno).

A disp: De Gea, Rodri, D. Llorente, Traorè, M.Llorente, Ruiz, Torres, Sanchez, Tiago, Gaya.

Allenatore: Luis Enrique.

Marcatori: 60′ Chiesa (I), 80′ Morata (S)

Ammoniti: 51′ Busquets (S), 99′ Toloi

Espulsi:

Calci di rigore: Locatelli X, Dani Olmo X, Belotti V, Gerard Moreno V, Bonucci V, Bernardeschi V, Morata X, Jorginho V.

ARBITRO: Brych (Ger).

ASSISTENTI: Borsch (Ger) e Lupp (Ger).

QUARTO UOMO: Karasev (Rus).

VAR: Fritz (Ger).

AVAR: Dingert (Ger), Gittelmann (Ger) e Dankert (Ger).