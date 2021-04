Euro 2020, le rose passano da 23 a 26 giocatori

Una mini rivoluzione per quanto riguarda l’Europeo che si giocherà tra poco. Come riportato da Alessandro Alciato di Sky Sport le rose passano da 23 giocatori a 26 in modo tale da permettere ai ct di sopperire ad eventuali problemi di Covid. Con questa soluzione ci sarà più possibilità per i giocatori della Roma che sono in bilico come Cristante o El Shaarawy. Sicuri del posto, invece, Spinazzola, Mancini e Pellegrini.

