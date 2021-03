eSports FIFA 21, Pastore incanta nel videogame. Carta speciale da 89 di valore – VIDEO

Pagine Romaniste (Y.Oggiano) – Javier Pastore torna a ballare il tango, ma lo fa in FIFA 21. Per El Flaco è arrivata una carta importante e forte: quella del giocatore di Serie A da completare tramite obiettivi. Per avere questa versione basta giocare delle amichevoli (vincere, fare assist, segnare a giro tra le cose da fare) con una squadra composta soltanto da giocatori del campionato italiano. Una sfida a tema che richiederà giusto qualche ora per essere portata a buon fine.

LA CARTA

89 di overall con valori decisamente importanti per mettere il nostro Pastore dietro le punte. La velocità è dove il piatto piange, ma a quello ci siamo abituati. El Flaco non fa dello sprint la sua arma migliore, anche se 84 non è un valore da disprezzare. Si sale di colpi nel tiro dove troviamo un buon 87. Il tutto si completa con 93 di potenza tiro e 93 di tiri al volo che vanno a cozzare con un 83 di finalizzazione che non è il massimo. Il top di Pastore lo troviamo nel passaggio (90) e nel dribbling (90). Nella prima voce sensazionale il passaggio corto con 95 e l’effetto con 91. Nella seconda tutto ciò che riguarda i gesti col pallone è al top: controllo 95, dribbling puro 90, freddezza 90. Anche l’agilità ad 87 è un ottimo punto a suo favore. Difesa e fisico da non calcolare. L’80 di stamina ce lo mette al sicuro se non lo faremo rientrare in difesa. Lo stile intesa consigliato è “cacciatore” per la velocità oppure “motore” per aumentare anche l’agilità e l’equilibrio.

Altra carta per la Roma che comincia a diventare interessante per fare una Weekend League a tema. Smalling, lo stesso Pastore, El Shaarawy, Mkhitaryan, Bruno Peres (che si aggiornerà se la Roma passerà il turno di Europa League), Pellegrini, Veretout sono i giocatori che hanno almeno una versione speciale nella loro carriera di FIFA 21. Un qualcosa che, senza la partnership, non ci saremmo mai aspettati.