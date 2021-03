eSports FIFA 21, 7 gol di Borja Mayoral in Europa League: carta “Man of the Match” per lo spagnolo

Pagine Romaniste (Y.Oggiano) – Arrivato e partito come vice Dzeko, ora è più di un vice. Borja Mayoral è praticamente diventato un titolare a tutti gli effetti. Complice il litigio del bosniaco con Fonseca, ma soprattutto i gol segnati dallo spagnolo. Sono in totale 13 in questa stagione: 6 in campionato e 7 in Europa League. Contro lo Shakhtar un’altra doppietta che ha sigillato la qualificazione. La EA Sports gli dona la carta “Man of the Match” uscita da poche ore su FIFA 21.

LA CARTA

Valutazione di 81, ben +5 rispetto alla sua carta oro normale. Non ha valori eccezionali, ma piuttosto nella media. 73 di velocità in cui è basso anche lo sprinti, forse la parte più forte di Mayoral quando brucia i difensori sullo scatto. 83 di tiro dove troviamo 83 in finalizzazione e 85 in potenza. 75 totale nel passaggio in cui spicca soltanto il corto con 86. Dribbling decente con 82 anche se i valori di agilità ed equilibrio lasciano a desiderare. Difesa e fisico da tralasciare.

Sul mercato si trova a prezzo di scarto (circa 14mila crediti), perchè non può costare veramente di più. Lo stile intesa consigliato è obbligatoriamente “cacciatore” vista la poca velocità. Lo potete usare soltanto in una full Roma.