eSports FIFA 20, arriva una nuova carta per Mkhitaryan: si tratta della “Road to the Final” dell’Europa League

Pagine Romaniste (Y.Oggiano) – Nonostante qualche stop fisico la stagione di Mkhitaryan è stata molto buona. L’armeno si è dimostrato decisivo facendo vedere, soprattutto, una grande sintonia con Dzeko. 9 gol e 5 assist per il numero 77 in “sole” 22 presenze, un rendimento che lo stesso giocatore spera di far salire l’anno prossimo, quando resterà ancora alla Roma. La EA Sports lo premia ancora e gli dona la carta “Road to the Final” dell’Europa League con una valutazione di 93. Stesso numero del “SummerHeat“, con valori più alti nel tiro, ma soprattutto usabile nel gioco e non soltanto nel Draft. Infatti basterà completare la SBC per ottenere la carta.

LA CARTA

Siamo sui 90mila crediti di costo per una SBC che richiede 84 di valutazione squadra, 80 di intesa e di inserire un giocatore della Serie A. Poco dispendiosa se pensiamo ad una carta 93, ma in linea con i prezzi di fine gioco. Questa versione di Mkhitaryan si posiziona sulla destra, esterno destro, che si differenzia dalla posizione in cui è schierato in questo momento di stagione dove agisce da seconda punta/trequartista alle spalle di Dzeko. Buonissima velocità con 93. Tiro di tutto rispetto anche se manca leggermente di “finalizzazione“ dove compare un 89, mentre ottima la “potenza tiro” con 99. Il passaggio rispecchia quello che fa vedere nella realtà: il valore 93 dice qualcosa, il 96 in “corto” e il 97 in “visione” dicono il resto. Numeri alti anche nel dribbling dove compaiono le voci più importanti di questo FIFA 20: agilità ed equilibrio. Mkhitaryan ha rispettivamente 90 e 94, segno che può essere utilizzato anche come punto o immediatamente dietro. Discreti i valori nel fisico con 95 di “resistenza“, mentre da non considerare quelli difensivi.

E’ una carta consigliata anche perchè, rispetto alle altre sue versioni utilizzabili in game, è nettamente più forte e sicuramente più divertente. Lo “ShapeShifter” era già devastante col suo 5 di piede debole. Il “Road to the Final” non farà rimpiangere i crediti spesi o i giocatori utilizzati per ultimare l’SBC.