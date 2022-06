Entusiasmo Matic: “Grande Serie A e tifo da brividi. Non vedo l’ora”

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Quando si compiono 34 anni (il primo agosto), non basta un ricco contratto annuale (3,6 milioni più bonus fino a 4,2) con possibilità di rinnovo automatico (fino al 2024) al 50% delle presenza, con ingaggio da stabilire a seconda se la squadra si qualificherà per la Champions oppure per una Europa “minore”.

Nel calcio il denaro non basta per portare entusiasmo e così, vedendo quello che mostra Matic nel suo primo giorno romanista, a Trigoria hanno la sensazione di aver fatto la scelta giusta. “Sono felice ed orgogliosi di far parte di questo grande club – dice il serbo -, Le prime sensazioni sono ottime. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi. La Serie A è un campionato che mi attrae. Ci giocano tante squadre importanti e so che non è semplice. Ma mi piacciono le sfide e mi piace confrontarmi in altri campionati. Penso che l’Italia sia una sfida importante, come lo è giocare in un grande come la Roma. L’Olimpico, poi, è uno stadio iconico e so che il tifo è fantastico. Non vedo l’ora di vivere questa esperienza“.