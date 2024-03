L’ex attaccante di Parma, Lazio e Fiorentina, Enrico Chiesa, ha parlato al margine del Gran Galà dello Sport. Queste le sue dichiarazioni:

La sfida italiana in Europa League?

”Intanto una tra Milan e Roma andrà in semifinale ed è una buona cosa. Penso che tutte abbiano possibilità di andare in finale”.

Come vede il calcio italiano se paragonato a quello europeo?

”C’è da lavorare, io credo che l’anno scorso il calcio italiano abbia fatto molto: c’è da lavorare e programmare, soprattutto sui giovani”.