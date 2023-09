L’allenatore dell’Empoli Paolo Zanetti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta interna con la Juve. Queste le sue parole:

La partita?

“Qualcosa ho visto, settimana scorsa ero arrabbiato per l’atteggiamento e non aver visto voglia di soffrire. Oggi sull’impegno non posso dire nulla ai ragazzi, sono usciti stremati contro una Juventus che in questo momento per noi è proibitiva. Questa era la squadra che avevamo in mente per la fine del mercato ma è la prima volta che i ragazzi giocano insieme. Abbiamo difficoltà oggettive a capitalizzare il gioco, abbiamo fatto una decina di cross ma senza la zampata finale”.

Cosa si porta dietro?

“Nelle prime due partite abbiamo avuto 13 occasioni da gol e ne abbiamo segnati 0. Dipende anche dagli avversari e il calendario ora non ci aiuta, arrivano Roma e Inter… Il progetto deve portarci lontano, a lungo termine, non perdiamo di vista le componenti importanti per la salvezza. Sappiamo come si fa, l’abbiamo fatto pochi mesi fa: ci siamo un po’ smarriti ma almeno ci siamo ritrovati per lo spirito”.

Come vede Baldanzi?

“Ha qualità per giocare in tutte le posizioni tra il centro e il centro-destra (della trequarti, ndr): è un mancino di natura che spesso va ad aprirsi, forse è più trequartista ma deve imparare a fare un altro ruolo se vuole far carriera. In Europa non ci sono troppe squadre col 4-3-1-2 ma ha talmente qualità che non credo che spostandolo dieci metri possa cambiare qualcosa”.