La Gazzetta dello Sport (G. Cioni) – Olimpico tutto esaurito e l’esordio della coppia Dybala-Lukaku, niente male come benvenuto all’Empoli. Paolo Zanetti sa cosa troverà la sua squadra stasera: “Per noi è difficilissima, l’ambiente sarà caldissimo e questo deve essere la grande motivazione. Il nostro obiettivo è essere all’altezza della partita e dello scenario che avremo di fronte”. Zero punti per i toscani, uno solo per i giallorossi: “i nostri numeri sono negativi ma possiamo solo migliorare. Ho fiducia, dobbiamo avere molta umiltà. Se la Roma ha un punto ci fa capire che non è difficile solo per noi partire”. Sulla coppia d’attacco da sogno della Roma il tecnico azzurro dice: “Potenzialmente sono la più forte del campionato. Come fermarli? Da squadra, senza abbandonare i nostri difensori. in parità numerica sanno vincere i duelli, sono fortissimi e si combattono solo lavorando di gruppo”.