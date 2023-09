Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Terminato il calciomercato, quindi i tanti impegni del gm Tiago Pinto tra acquisti e cessioni, adesso la Roma potrà concentrarsi anche sul rinnovi di contratto. Detto che è sempre atteso un contatto tra club ed entourage di Dybala per cominciare a discutere del prolungamento con adeguamento dello stipendio ed eliminazione della clausola, Tiago Pinto ha avuto un primo incontro con Diego Tavano, agente di Edoardo Bove.

Il “cane malato”, cit. Mourinho, è uno dei giovani plù interessanti del panorama italiano (e non solo), la Roma ci punta e per questo motivo vuole anche premiarlo. Il ragazzo guadagna attualmente 250mila euro netti a stagione: il club vuole allungare il contratto attualmente in scadenza nel 2025 e, naturalmente, aumentare anche l’ingaggio. La Roma punta su Bove, Edoardo vuole continuare la sua avventura in giallorosso. Da romano e romanista non ha mai pensato di lasciare la squadra ma, anzi, ha lavorato tanto per crescere e farsi trovare pronto da Mourinho ogni volta che lo ha impiegato. E si è visto anche nella passata stagione, tra prestazioni in campionato e quelle in coppa. Fondamentale in Europa League con il gol in semifinale contro il Leverkusen che ha regalato la finale di Budapest. Adesso vuole di più: il rinnovo arriverà, ma ora Edoardo vuole concentrarsi solo sul campo.