L’Empoli, dopo aver affrontato il Monza alla prima giornata di campionato, si prepara a sfidare la Roma nel secondo impegno della Serie A. D’Aversa ha concesso un giorno di riposo alla squadra toscana, mercoledì la ripresa per la sfida con la squadra di De Rossi. Questo il bollettino: “Dopo la gara di sabato contro il Monza e la seduta di scarico di ieri mattina, gli azzurri di mister Roberto D’Aversa torneranno ad allenarsi domani pomeriggio, martedì 20 agosto, alle 18.00 al Sussidiario. Azzurri che poi saranno in campo sempre al mattino, alle 9.30, nelle giornate di mercoledì, giovedì, venerdì e sabato prima della partenza per Roma dove, domenica alle 20:45, affronteranno la Roma”.