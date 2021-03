Emergenza Roma: ci sono altri 2 casi

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – L’entusiasmo per la vittoria negli ottavi di Europa League è stato frenato dagli ennesimi infortuni che anche in questa stagione stanno condizionando il percorso della Roma. La lista è lunga e con gli ultimi casi è arrivata addirittura a 31 infortuni muscolari. Considerando anche i casi Covid, i problemi di natura traumatica e intossicazioni alimentari, gli stop sono ben 57.

Altri due casi stanno tenendo sulle spine Paulo Fonseca, costretto a cambiare nuovamente formazione per il match di domani pomeriggio contro il Parma. Henrikh Mkhitaryan si è infatti fermato durante la gara europea con lo Shakhtar Donetsk per un problema al polpaccio, ieri mattina invece Chris Smalling ha avvertito un fastidio alla coscia sinistra che lo costringerà a dare forfait per la sfida del Tardini.