El Shaarawy vede solo giallorosso

Corriere dello Sport (R. Maida) – Stephan El Shaarawy è all’ultimo anno di contratto con la Roma e spera di convincere Mourinho a dargli spazio nella squadra che sta nascendo. Oltre a seguire il programma di mantenimento inviato dalla società a tutti i giocatori, El Shaarawy si è fatto seguire da un preparatore privato, Carmine Menra , lo stesso di Immobile e Rugani.

Conosce la situazione di partenza, le gerarchie tecniche della Roma. Non comincerà la stagione da titolare e in più, se Mourinho come sembra insistesse sulla difesa a tre, troverebbe un concorrente in più sulla sinistra: Spinazzola.

È anche consapevole che, a 30 anni ancora da compiere, sia necessario ragionare sul futuro. Ma al momento non ha alcuna intenzione di lasciare la Roma, nonostante qualche segnare ricevuto da Atalanta, Fiorentina e Monza.