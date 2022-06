El Shaarawy, un’estate tormentata

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Riposo, divertimento ma anche tanto allenamento. La sua base estiva è Ibiza, da lì Stephan El Shaarawy si gode gli ultimi dieci giorni di vacanze prima di tornare a Trigoria per mettersi a disposizione di José Mourinho.

È in forma e pronto a tornare a Trigoria per cominciare la preparazione e cercare di convincere Mourinho a puntare su di lui. Anche se la sua permanenza nella capitale è sempre più in dubbio. Nella stagione terminata ha giocato poco, soprattutto in campionato dove ha collezionato ventisette apparizioni ma soltanto nove da titolare.

Tre reti in Serie A, quattro in Conference League dove Mourinho gli ha dato più spazio nella fase a gironi grazie anche al turnover portato avanti per preservare i titolari.

Tanta delusione per il ragazzo che vorrebbe riscattarsi la prossima stagione e provare anche a strappare un rinnovo del contratto – a cifre più basse – in scadenza nel giugno del 2023.

Difficile che la fumata bianca possa arrivare, anche per questo il suo futuro è ancora tutto da scrivere già in questa sessione di mercato. Fin qui c’è stato un sondaggio da parte dell’Atalanta, ma niente di più. A Ibiza El Shaarawy ha cenato con Maldini e Galliani, ma è stato – per ora – soltanto un ritrovo tra vecchi amici dai tempi del Milan e non un vero interessamento da parte dell’ad del Monza.