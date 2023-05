El Shaarawy tratta: è vicino alla firma

Corriere dello Sport (C. Zucchelli) – In un attacco che fatica a segnare, come mai negli ultimi anni, la Roma si affida e vorrebbe affidarsi anche a Stephan El Shaarawy. Domani non ci sarà, ma sta facendo di tutto per recuperare dalla lesione muscolare per essere almeno in panchina al ritorno.

Il suo entourage, nel frattempo, tratta con la Roma il rinnovo: la firma non è una formalità come per Smalling, ma la volontà di andare avanti insieme e le premesse ci sono tutte.

Anche perché ElSha, oltre al grande lavoro di sacrificio, pur non essendo un titolare ha numeri migliori rispetto ai compagni con 7 reti (Abraham ne ha segnati 9 ma ha giocato mille minuti in più).