El Shaarawy: “Sono felice di essere ritornato qui e sono pronto”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – “Fisicamente sto bene. E sono molto felice“. Stephan El Shaarawy aspettava questo giorno da mesi e ieri mattina è arrivato a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche, ultimo ostacolo prima della seconda firma sul contratto che lo legherà alla Roma fino al 2023, con opzione di prolungamento per un altro anno. Guadagnerà 3,5 milioni netti a stagione.

Leggi anche: Pinto va nell’hotel di Allegri e incontra il manager di Sarri

Dopo due anni in Cina nello Shanghai Shenhua, El Shaarawy non ha resistito al richiamo della Roma: si è allenato in questi mesi con un preparatore personale e già in estate sembrava vicino il ritorno in giallorosso. Oggi dovrebbe sostenere il primo allenamento con la squadra, ma non sarà convocato per la gara con il Verona. La prima dovrebbe essere la settimana prossima a Torino contro la Juventus.