El Shaarawy, occasione del passato

Corriere dello Sport (R.Maida) – La grande occasione, tra passato e futuro. Stephan El Shaarawy si scalda: è favorito su Mkhitaryan per un posto da titolare proprio contro il Milan, la squadra che l’ha reso ricco e famoso agli albori della carriera. La scelta dipende da almeno due ragioni: Micki ha qualche acciacco, eredità dell’età e delle tante partite consecutive giocate, viene da un periodo negativo; El Shaarawy è più adatto ad una partita da vivere ad alta intensità, con forte dispendio di energie anche nella fase difensive, e per le capacità di andare in profondità può creare problemi a Pioli.

Fin qui El Shaarawy ha giocato dal primo minuto soltanto il derby, in campionato, quando la Roma aveva dovuto rinunciare a Pellegrini: in quel caso Mou spostò Mkhitaryan in mezzo e promosse il giocatore che veniva un periodo molto incoraggiante. Stavolta invece si tratta di una scelta tecnica e gestionale. E così, in una partita per lui speciale, Stephan può conquistarsi il diritto alla conferma.

Da avversario al Milan ha segnato due gol, sempre a San Siro. In questo caso conta di migliorare le sue cifre all’Olimpico, dopo le 4 reti stagionali già garantite a Mourinho nonostante l’impiego part-time. Ad affiancarlo dalla parte opposta ci sarà un altro specialista: Zaniolo ha già colpito due volte il Milan in altrettante partite, prima di piombare nell’incubo infortuni.