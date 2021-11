El Shaarawy: “C’è bisogno di più cattiveria là davanti. Rigori? Non va bene attaccarsi agli episodi”

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Roma-Bodo 2-2. Queste le sue parole:

EL SHAARAWY A SKY SPORT

Date il meglio nel finale?

Penso che questa gara sia stata affrontata nel finale con la voglia di vincere. Dovevamo essere più incisivi sotto porta. C’è bisogno di più cattiveria là davanti.

8 gol in due partite..

E’ una sconfitta che ha bruciato quella di Bodo. Oggi avevamo voglia di riscatto. Oggi gara di grinta, di voglia e determinazione ma non è bastato. Dovevamo metterci qualcosa di più.

C’erano due rigori…

Non va bene attaccarsi agli epidosi. Dobbiamo metterci più anima per vincere queste partite. Ci abbiamo messo voglia ma non è bastato.

Meriti più minutaggio?

Io penso di dare il massimo ogni partita come sto facendo e basta. Tutti dobbiamo fare questo. Io sto cercando di farlo.

EL SHAARAWY AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

Il match?

Sapevamo di affrontare una squadra che voleva giocarsela, abbiamo avuto più occasioni, abbiamo provato a vincere fino all’ultimo, abbiamo ripreso il risultato due volte, ma dovevamo essere più cattivi, ci è mancato il gol.

Solo una reazione di nervi dopo il secondo svantaggio?

Si, avevamo fame di recuperare e abbiamo un poì perso gli schemi. Per poco non abbiamo vinto, abbiamo avuto tante occasioni. Un punto non ci basta, dobbiamo arrivare primi e ora dobbiamo solo cercare di vincere.

La tua prestazione?

Io cerco sempre di rendermi utile, facendo gol e buone prestazioni. Oggi però era importante vincere, sarei stato più felice vincendo la partita senza aver segnato.