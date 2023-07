Corriere della Sera (G.P.) – In attesa dell’annuncio del rinnovo del contratto, Stephan El Shaarawy anche in vacanza si allena, per farsi trovare pronto alla ripresa della stagione. Ieri il Faraone ha postato una storia su Instagram mentre lavora col suo preparatore personale. Anche Tammy Abraham continua ad allenarsi per recuperare al più presto dal suo infortunio al ginocchio: ieri ha pubblicato delle foto mentre si allena in palestra e in piscina.