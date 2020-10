Ecco Providence: dopo il derby da re la convocazione

Il Corriere Dello Sport (F.Schito) – Il derby Primavera sabato ha consacrato Providence e Fonseca ha deciso di inserirlo nella lista dei convocati contro il Milan. Prelevato dal settore giovanile del Paris Saint-Germain, il classe 2001 pareva aver perso gli attimi giusti per ambientarsi a Trigoria, ma Alberto De Rossi non si è perso d’animo e gli ha riservato un altro ruolo, arretrandolo di qualche metro rispetto al passato da esterno d’attacco. Arrivato a Roma come un’ala in grado di giocare sia a destra che a sinistra, il tecnico ora gli ha affidato la corsia mancina nel 3-4-2-1. Più responsabilizzato dal punto di vista tattico, è rinato, chiamato spesso e volentieri ai duetti con Zalewski, formando una coppia che sta mettendo a soqquadro le difese del campionato Primavera.