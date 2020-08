Ecco Pedro. Vuole Roma tutta sua

Corriere dello Sport (R.Maida) – Mattinata di visite mediche per Pedro, poi nel pomeriggio si recherà nella sede della società dell’Eur e al Centro Sportivo di Trigoria per firmare il contratto fino al 2022. I controlli alla spalla sono stati fatti ed hanno dato notizie confortanti: Pedro non sarà a disposizione per l’inizio del campionato, sempre che si parta il 19, ma potrebbe rientrare poche settimane dopo, forse già entro la fine del mese. Fonseca gli ha già telefonato e gli ha spiegato come verrà utilizzato nella nuova Roma. Un calciatore come lui arricchirà le soluzioni offensive della squadra potendo occupare tutte le caselle. Ora la Roma ha una batteria di trequartisti impressionanti: Mkhitaryan, Zaniolo, Pellegrini, Perez, Under, Kluivert, Perotti oltre che a Pastore. Non tutti rimarranno visto che la società sta lavorando sullo sfoltimento della rosa. Baldini provò a prenderlo già a gennaio, ma non ottenne una risposta positiva. Da lì la virata di Petrachi su Politano poi saltato e infine Perez. I contatti con l’entourage di Pedro non sono mai stati interrotti. L’attaccante ha, inoltre, delcinato un’offerta più ricca da parte del suo amico Xavi che lavora in Qatar.