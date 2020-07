E’ tornato Rocchi. Su Milik, Dzeko e Mertens no rigore

Corriere dello Sport (E. Pinna) – Non difficilissima la partita di Rocchi ma arbitrata in modo corretto e con determinazione come prima del Covid. Se chiuderà così, sarà la degna fine per un arbitro della sua levatura. Non ci sono rigori. Non lo è quello su Milik, dove Veretout prende nettamente il pallone, non lo è quello su Dzeko, trattenuta leggerissima, e non lo è quello sul tiro di Mertens, Fazio non la prende col braccio ma di pancia. Regolare il gol di Callejon, appena dietro la linea del fuorigioco.