E’ la prima gara della Roma di Dan ma la squadra non è quella vera…

Corriere dello Sport (G. Marota) – Altro che test pre-stagionale. A Houston stanno preparando lo champagne per quello che sarà un giorno storico: alle 17:30 la Roma scende in campo a Trigoria per affrontare la Sambenedettese. E’ la prima gara della stagione 2020-2021 e la prima della nuova gestione societaria. La Roma è in forte ritardo di forma per una lunga serie di motivi (tra cui i casi di Covid, gli impegni nazionali e l’Europa League) e per questo aveva chiesto il rinvio (non concesso) della prima giornata. Intanto oggi sulle gambe ci sono appena 8 allenamenti e la rosa è assai ridotta, integrata da molti Primavera.